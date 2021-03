Diese Fragen bewegen viele Germany's next Topmodel-Fans! Geben sich die Kandidatinnen der Show ganz natürlich oder spielen sie etwa nur eine Rolle? Gibt es vorgefasste Texte und ist die ganze Sendung um Modelmama Heidi Klum (47) nur ein abgekartetes Spiel? Eine, die es wissen muss, ist Romina Palm (21), die in diesem Jahr antritt. Und die redet gegenüber ihren Fans jetzt Klartext.

"GNTM hat kein Script, da steht keiner, der dir sagt: 'Du bist jetzt die, du machst jetzt das – das hier ist dein Text!'", stellt Romina in einem Video auf YouTube klar. Dennoch hätten die Produzenten der Show ein Auge darauf, welche Bewerberinnen sie für die Sendung auswählen, erklärt das Model den Modus des Castingformats: "Es gibt ja schon immer so ein paar Rollen: Es gibt immer eine, die ist sehr extrovertiert und laut, oder eine, die ist eher schüchtern und ruhig, und da versuchen einige, sich eben einzuordnen." Es sei also eher eine Mischung aus Produktionsidee und dem, was die Mädels daraus machen, ordnet Romina das Konzept ein.

Beim Umstyling hat es Romina in dieser Staffel besonders hart getroffen: Nicht nur, dass ihre braunen Haare etwas gekürzt wurden – es kam auch noch eine knallrote Farbe hinzu! Doch die 21-Jährige nahm die Veränderung an und rockte ihre neue Frisur mit Bravour.

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im März 2021

Anzeige

Instagram / lifeofromi Romina Palm, Web-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Romina Palm auf der Berlin Fashion Week im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de