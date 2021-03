Twitter hat nun eine Promi-Nutzerin weniger: Chrissy Teigen (35). Das Model hatte sich in der Vergangenheit nicht nur einmal einen heftigen Schlagabtausch auf der Plattform geliefert. Die Frau von John Legend (42) geriet nicht nur mit anderen Hollywoodstars in ein digitales Wortgefecht, sondern machte auch regelmäßig ihrem Unmut über den Ex-Präsidenten der USA, Donald Trump (74), Luft, bevor dieser von der Social-Media-Seite verbannt wurde. Mit diesen Multi-Tweet-Tiraden ist jetzt aber Schluss, denn: Die "Lip Sync Battle"-Co-Moderatorin hat ihren Account gelöscht!

Das gab Chrissy am Mittwochabend selbst auf Twitter bekannt. Die große Frage ist: Warum deaktivierte sie nach zehn Jahren ihr Konto? Das erklärte sie in ihren wohl letzten Tweets. Für sie sei es an der Zeit, sich von der Plattform zu verabschieden, weil es inzwischen einfach zu viele Hater gebe. Vor allem deren "grausame Worte" würden nicht nur ihre mentale Gesundheit negativ beeinflussen, sondern sie auch sehr verletzen. "Jahrelang habe ich so viele kleine Hiebe [...] eingesteckt, dass ich mittlerweile grün und blau bin. [...] Eine Sache, die ich während dieser Zeit nicht gelernt habe, ist, wie man diese Negativität ausblendet", schildert die 35-Jährige.

Auch wenn Chrissy nicht länger eine Userin des Kurznachrichtendienstes ist, so verschwindet sie nicht völlig aus dem Netz. Denn ihren Instagram-Account nutzt sie noch immer regelmäßig und postet weiterhin fleißig neue Bilder von sich und ihrer Familie. So wie gerade erst, als sie einen Schnappschuss von sich und ihren Kindern in der Badewanne veröffentlichte.

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna und Miles

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen bei den Grammy Awards 2020

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Miles Theodore und Luna Simone im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de