Christina Stürmer (38) schwelgt im zweifachen Mutterglück! Ende Oktober 2020 hatte sich die deutsche Sängerin mit süßen Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet und verraten, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Mit weiteren Baby-Updates hielt sich die "Wir leben den Moment"-Interpretin seither allerdings zurück – bis jetzt: Mit einem zuckersüßen Post verkündete sie nun, dass ihr Baby endlich das Licht der Welt erblickt hat!

Auf Instagram veröffentlicht Christina jetzt das Foto eines winzig kleinen Fußabdrucks und teilt so die frohe Botschaft mit ihren Fans. Sie und ihr Partner Oliver Varga dürfen nach ihrer Erstgeborenen nun endlich ihr Kind Nummer zwei in den Armen halten. "Seit letzter Woche sind wir zu viert", verlieh sie ihrer großen Freude in einem Kommentar zu dem Foto Ausdruck und verriet ganz nebenbei auch das Geschlecht und den Namen ihres Babys: "Die kleine Lotta hat eine genauso kraftvolle Stimme wie ihre große Schwester!"

"Uns vieren geht es blendend und wir freuen uns einfach auf die unzähligen Abenteuer mit den zwei Mädels", erklärte die Musikerin – und ist ganz erstaunt darüber, "dass es so viel Liebe geben kann", dass sich diese durch zwei Kinder sogar verdopple. Zu dem Familienzuwachs gratulierten der stolzen Mutter zahlreiche Fans im Netz: "Herzlichen Glückwunsch und willkommen, liebe Lotta", kommentierte beispielsweise ein Follower.

Getty Images Sängerin Christina Stürmer

Instagram / stuermerchristina Fußabdruck von Christina Stürmers Baby

Instagram / stuermerchristina Sängerin Christina Stürmer

