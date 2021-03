Tim Stammberger (27) findet Henrik Stoltenberg wohl gar nicht witzig! Zwischen den zwei Realitysternchen kam es jüngst zu einem kleinen Internet-Beef. Der einstige Love Island-Kandidat machte sich nämlich über Tims Nachnamen lustig. Aus Stammberger machte er kurzerhand Schwanzberger. Der Muskelmann schoss daraufhin zurück, indem er Henriks "Bonflonzo"-Musikvideo kritisierte. Gegenüber Promiflash äußerte sich der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer nun ausführlich zu seinem neuen Netz-Rivalen!

"Also ich kenne ihn überhaupt nicht und er kennt mich auch nicht. Dann kommt er um die Ecke und macht plötzlich Witze über meinen Nachnamen, als wären wir hier in der Grundschule", zeigte sich Tim ziemlich fassungslos über Henriks Verhalten im Promiflash-Interview. Nach dessen Diss habe er ihn gegoogelt. "Er scheint regelmäßig nur Schwachsinn von sich zu geben. [...] Es ist einfach nur beschämend, was er da raushaut", ätzte er gegen den Politiker-Enkel.

Tim verglich den "Bon Schlonzo"-Erfinder sogar mit niemand Geringerem als Oliver Pocher (43). "Wenn er denkt, es war jetzt witzig oder so, dann kann er sich im Prinzip gleich die Krone vom Oliver Pocher abholen – für den schlechtesten Comedian aller Zeiten!", stichelte er im Gespräch mit Promiflash munter weiter. Klingt so, als würden die zwei keine Freunde mehr werden.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger, Influencer

Instagram/timstammberger Tim Stammberger, April 2020

