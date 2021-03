Ist jetzt auch Kendall Jenner (25) an der Reihe? Das Model wurde vor allem durch die Realityshow Keeping Up With The Kardashians bekannt. Seit sie ein Teenager ist, wurde ihr und das Leben ihrer fünf Geschwister dokumentiert. Mittlerweile hat sich die Patchworkfamilie sogar schon fast verdoppelt, denn die TV-Sternchen sind bereits alle Eltern geworden – bis auf Kendall. Doch nun spekulierten deren Fans im Netz, dass auch die Beauty Nachwuchs erwartet!

Grund für die Gerüchte waren etwa verdächtige Aussagen der 25-Jährigen in den aktuellen Folgen der Familiendoku. Als sie sich um ihre Nichten und Neffen kümmerte, gestand sie, etwas neidisch auf ihre jüngere Schwester Kylie (23) zu sein – weil sie schon ein Töchterchen hat. "Ich bin die Einzige in der Familie, die noch keine Kinder hat. [...] Wenn ich sehe, wie True und North zusammen spielen, will ich auch Kinder haben. Sehr sogar – und das schon bald", ließ Kendall verlauten. Nachdem ihre Mutter, Kris Jenner (65), dann noch einen kryptischen Tweet gepostet hatte, war sich ihre Community sicher: Kendall muss schwanger sein.

"Du schaffst das!", schrieb deren Mutter auf Twitter. Die Babyflasche als Emoji dahinter brachte die Fans regelrecht zum Ausrasten. "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch" und: "Sie schafft was? Die Schwangerschaft?", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare. Doch Kendall revidierte schnell die Gerüchte unter dem Beitrag: "Mutter, das sieht aus wie eine Schwangerschaftsverkündung", machte sie sich über deren Post lustig. Momentan erwartet sie also offenbar noch kein Baby.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner mit ihrer Nichte Stormi im Februar 2021

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2018 in Cannes

Getty Images Kris Jenner, TV-Persönlichkeit

