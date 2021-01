Die Hairstyles von Heidi Klum (47) nachzumachen, ist leichter als gedacht! Das Model ist seit den 90er-Jahren nicht mehr aus der Mode- und Schönheitsbranche wegzudenken. Mit ihrem eleganten Auftreten überzeugt sie bis heute zahlreiche Designer und erfindet sich immer wieder neu. Einer Sache blieb die vierfache Mutter jedoch über die Jahre hinweg treu – ihrer blonden Mähne! Wie man Letztere genauso perfekt hinbekommt wie die Germany's next Topmodel-Jurorin, verrät nun ihre Stylistin Wendy Iles im Promiflash-Interview...

Aktuell trage die Blondine einen etwas längeren Pony als üblich – "superspannend" für die Gründerin von Iles Formula. "Ich konnte mit der Länge spielen. Mal habe ich einen Mittelscheitel ohne Pony oder Beachwaves gestylt. Und dann gibt es da noch diesen Look, den Heidi mein 'Soufflé' nennt", erzählt Wendy im Gespräch mit Promiflash. Letzterer sei für die Haar-Expertin ein ganz besonderer Look gewesen. "[Es ist] eine sehr üppige Frisur, die wir Stevie Nicks (72)' Zeit bei Fleetwood Mac in den 80ern nachempfunden haben. [...] Sie sieht phänomenal aus", schwärmt die gebürtige Australierin.

Wendy zufolge scheint sich Heidi auch kaum um ihr Styling sorgen zu müssen. "Sie vertraut uns und hat selten Extrawünsche", verrät die Dunkelhaarige Promiflash. Sie selbst und ihre Kollegin, die Visagistin Linda Hay, sähen es schließlich als oberste Priorität, ihre "Arbeit zu machen".

ActionPress Heidi Klum und Wendy Iles im Februar 2016

Instagram / heidiklum Heidi Klum, November 2020

Instagram / wendyiles_hair Wendy Iles, Heidi Klum und Linda Hay

