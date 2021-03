Was wäre Germany's next Topmodel, wenn zwischen den Kandidatinnen immer nur Harmonie herrschen würde? Auch in der Folge am Donnerstag gab es wieder Spannungen. Alex Mariah hatte den Eindruck, dass Soulin Omar wegen des krankheitsbedingten Ausstiegs von Jasmine Jüttner nur vor den Kameras geknickt tat, aber eigentlich ganz happy war – und konfrontierte sie damit. Nach der Ausstrahlung bezog das Transgender-Model nun nochmals Stellung und erklärte: Im Fernsehen wurden wesentliche Hintergründe des Gesprächs nicht gezeigt.

Die Fans erfuhren demnach nicht, dass Alex eine besondere Verbindung zu Jasmine hatte. Sie war nämlich eines der wenigen Girls, die von ihrer Lupus-Erkrankung wussten. "Es gab Situationen, in denen Jasmine meine Hilfe gebraucht hat und da ich mit der Thematik vertraut war, konnte ich das schnell regeln, dass es nicht jeder mitbekommen hat", erklärte die Kölnerin in ihrer Instagram-Story. Deshalb sei ihr der Exit der Studentin nahegegangen und sie habe rückblickend ziemlich empfindlich reagiert. "Heute weiß ich natürlich auch, wie es ist, in sehr emotionaler Verfassung vor Kameras zu agieren. Und ich glaube absolut nicht, dass Soulin fake ist", stellte sie klar.

Sie habe die gebürtige Syrerin auch nicht aus Neid zur Rede gestellt oder schlecht machen wollen. "Ich war einfach so, man konnte mir meine Emotionen im Gesicht ansehen, ich konnte sie nicht verstecken. Also war der einzig richtige Weg, direkt das Gespräch mit Soulin zu suchen." Trotzdem gönne sie ihr den Erfolg von Herzen und erkenne auch neidlos an, dass die Hamburgerin momentan die absolute GNTM-Überfliegerin ist.

