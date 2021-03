Was hält eigentlich die DSDS-Top-Neun von Jurorin Maite Kelly (41)? In diesem Jahr sitzt die Schlagersängerin am Jurypult der RTL-Castingshow und beurteilt die Sangeskünste der Kandidaten – das tat sie bisher allerdings oftmals noch strenger als der für seine direkten Sprüche gefürchtete Dieter Bohlen (67). Erst in der vergangenen Folge hatte sie beispielsweise Katharina Eisenblut die Schuld an der schlechten Leistung ihres Freundes Marvin Ventura gegeben – und wurde von den beiden inzwischen ausgeschiedenen Sängern daraufhin im Netz kritisiert. Ob sich die übrigen DSDS-Kandidaten deren Meinung anschließen?

"Maite Kelly ist eine sehr direkte Person, sie sagt sehr direkt, wenn ihr etwas nicht passt – das ist aber auch gut so, finde ich", äußerte Starian Dwayne McCoy im Gespräch mit Promiflash. In Katharinas Fall habe die "Einfach Hello"-Interpretin nur ihre Leistung eingeschätzt – "und wenn Katharina das falsch aufnimmt, dann ist es eben auch Katharinas 'Problem'". Wie der 19-Jährige verliert auch sein DSDS-BFF Karl Jeroboan kein schlechtes Wort über die Jurorin: "Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und Maite hat als Jurorin für mich einen super-, superguten Job gemacht."

Kevin Jenewein, der sich derzeit wie Starian und Karl auf den kommenden DSDS-Auftritt vorbereitet, habe Maites Kritik an Katharina damals im Auslandsrecall auf Mykonos kaum mitbekommen. So oder so wolle er sich auf diese aber nicht konzentrieren: "Ich möchte mich auch gar nicht mit so einem Stress belasten, ich habe mich da rausgenommen und fokussiere mich auf die Liveshows", erzählte er Promiflash.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Starian Dwayne McCoy, 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Karl Jeroboan, DSDS-Kandidat

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kevin Jenewein im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de