Ob die Freundschaft zwischen Karl Jeroboan und Starian Dwayne McCoy dem Druck standhalten wird? Die beiden Sänger haben sich während des diesjährigen DSDS-Recalls angefreundet und wirken seither unzertrennlich. Sie verbindet nicht nur, in jungen Jahren zeitweise in den USA gelebt zu haben, sondern auch ihr Gesangstalent. Durch dieses haben sich die zwei in den DSDS-Recalls souverän Runde für Runde weitergesungen – nun stehen sie am kommenden Samstag zusammen in der ersten Liveshow. Der wachsende Druck scheint ihre Freundschaft dabei nicht zu belasten!

"Bei Karl und mir war das noch nie Konkurrenz. Wir haben uns immer gesagt: 'Wenn wir das bei DSDS schaffen, dann schaffen wir das zusammen'", verrät Starian im Promiflash-Interview. Sie hätten auch schon über den möglichen Fall gesprochen, zusammen im Finale zu stehen – und beide erklärt, dass ihnen das egal wäre. "Ich würde mich genauso für ihn freuen, wie ich mich für mich selbst freuen würde. Er ist für mich so was wie mein großer Bruder, fast schon Familie, deswegen gibt es bei uns auch keinen Neid", stellt der 19-Jährige klar.

Karl ist da genau derselben Meinung: "Starian und ich, wir sind Bros, wir sind wie Brüder geworden." Aus diesem Grund freue er sich einfach nur darauf, mit seinem BFF in den Liveshows zu stehen. "Das ist einfach schön, weil wir eine gute Verbindung haben", betont er.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW

Anzeige

Instagram / stariann Starian und Karl, DSDS-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / karl.jeroboan Karl Jeroboan und Starian Dwayne McCoy, DSDS-Teilnehmer 2021

Anzeige

Instagram / stariann Die DSDS-Kandidaten Starian und Karl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de