Tom Parker Bowles (46) ist in großer Trauer! Der Sohn von Herzogin Camilla (73) und Stiefsohn von Prinz Charles (72) verliebte sich nach seiner Trennung von Ehefrau Sara Parker Bowles in die Journalistin Alice Procope. Ganze zwei Jahre ging das Paar gemeinsam durchs Leben, eh das Schicksal den beiden einen Strich durch die Rechnung zog: Toms Freundin ist mit gerade einmal 42 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben!

Wie Daily Mail berichtet, ist die 42-Jährige bereits vor über einer Woche – am 17. März – "friedlich" in ihren eigenen vier Wänden verstorben. Ein Insider verriet dem Onlineportal, dass erst im vergangenen Sommer Krebs bei der Freundin von Camillas Sohn diagnostiziert wurde, allerdings sei es da schon "zu spät" gewesen. Toms Lebensgefährtin hinterlässt nicht nur ihren Freund, sondern auch drei Kinder aus einer früheren Beziehung.

Der 56-Jährige selbst hat sich noch nicht zu den tragischen Neuigkeiten geäußert – ein guter Freund gab aber ein paar Details aus dessen Gefühlswelt preis. "Tom war glücklich mit Alice und ist am Boden zerstört, dass das Leben so grausam sein kann", erzählte er bedrückt.

Getty Images Tom Parker Bowles und seine Mutter Herzogin Camilla

Getty Images Herzogin Camilla mit ihren Kindern Tom Parker Bowles und Laura Lopes

Getty Images Tom Parker Bowles

