Sie zeigt einfach zu gern, was sie zu bieten hat! Seit über einem Jahr ist Model Ashley Graham (33) im absoluten Mamaglück. Trotz ihrer neuen Mutterrolle ist die Beauty mit ihren Netzbeiträgen aber nicht gerade zurückhaltender geworden – nach wie vor zeigt sich die US-Amerikanerin öfters von ihrer lasziven Seite. So auch erst wieder vor wenigen Tagen: Ashley präsentierte sich ihrer Community in einem ziemlich knappen Stringtanga!

Anfang der Woche ließ die 33-Jährige beinahe alle Hüllen fallen – sie veröffentlichte nämlich ein Bild in ihrer Instagram-Story, das sie lediglich mit einem äußerst knappen Tanga und einem Crop-Top zeigt. Ihr lustiger, schielender Blick soll ihren Fans aber offensichtlich eines ganz deutlich sagen: Dieser freizügige Look macht ihr absolut nichts aus, denn sie steht zu ihrem Körper.

Vor einigen Monaten war Ashley sogar noch einen Schritt weitergegangen. Die Ehefrau von Justin Ervin hatte sich für ein Spiegel-Selfie komplett ausgezogen. "Nacktes, großes Mädchen", hatte sie zu ihrem Schnappschuss geschrieben – und ihre Fans hatten sie dafür ziemlich gefeiert! "Wohl eher nacktes, umwerfendes Mädchen", hatte ein User kommentiert.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im März 2021

