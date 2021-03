Es war wohl DER Schocker des Abends: In der heutigen Ausgabe von Love Island kam es gleich zu zwei großen Eklats. Erst entcoupelte sich Nicole von ihrem Show-Partner seit Tags eins, Dennis und dann gab die Blondine ihnen auch noch keine zweite Chance beim großen Final-Ultimatum. Die Konsequenz: Dennis und Nicole sind nicht nur getrennt, sondern auch bei "Love Island" raus. Mit Promiflash haben die beiden nun separat über die jüngste schockierende Entwicklung gesprochen!

Nachdem das eigentliche Traumpaar schon die ganze Folge über immer wieder diskutiert hatte, zog Nicole den finalen Schlussstrich. Obwohl es Dennis noch einmal mit ihr versuchen und in der Villa bleiben wollte, gab es für sie kein Zurück mehr. Für die 29-Jährige steht fest, dass es draußen keine Zukunft mehr für sie und Dennis gibt. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie jetzt, wie schwer ihr dieser Entschluss wirklich gefallen ist: "Mir geht es natürlich nicht so gut, weil ich einen Menschen, der mir sehr wichtig geworden ist, sehr verletzt habe." Aktuell komme es ihr so vor, als ob sie sich selbst damit sogar noch mehr als Dennis verletzt habe. "Ich wünschte einfach, dass ich ihm den Schmerz nehmen könnte, aber leider geht das nicht", schließt sie ab.

Und Dennis? Der versteht nach dem doppelten Korb auch jetzt noch die Welt nicht mehr, wie er gegenüber Promiflash erzählt: "Ich bin nicht wütend und nicht sauer. Ich akzeptiere ihre Entscheidung, auch wenn ich sie nicht ganz verstehen kann. Ich bin ein bisschen enttäuscht vielleicht, dass man wegen so einem von meiner Seite aus kleineren Problem so eine schöne Sache aufgibt." Noch sei es für den Düsseldorfer sehr schwer, über die Situation zu sprechen. Er brauche erst einmal Zeit, das Ganze zu verarbeiten.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Nicole und Dennis bei "Love Island" 2021

Nicole und Dennis bei "Love Island" 2021

Dennis und Nicole bei der "Love Island"-Paarungszeremonie

