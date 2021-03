Die The Biggest Loser-Kandidaten lassen eine Bombe nach der anderen platzen! Eigentlich geht es im großen Finale der Show darum, wie viel die Teilnehmer in der Zeit im Camp abgenommen haben. Doch dann verkündete Cindy auf einmal, schwanger zu sein – und Mitstreiter Benny folgte kurze Zeit später mit seinem Liebes-Outing! Das bleiben aber nicht die einzigen Updates: Auch Ole ist kein Single mehr!

"Ich hab jetzt eine Freundin und wir kennen uns schon länger, eine gute Freundin. Wir haben uns noch mal getroffen und dann hat es halt gefunkt", plaudert er auf der Bühne aus. Seine Partnerin Nadine sitzt mit im Studio und feuert ihn auf den letzten Metern des TV-Wettkampfs an – genau wie Oles Zwillingsbruder Boris. "Ich bin so stolz auf ihn, was er geleistet hat in der ganzen Zeit. Einfach nur glücklich, ihn so zu sehen", freut er sich.

Im Promiflash-Interview verriet eine weitere Kandidatin, mittlerweile in festen Händen zu sein: Jessica! "Ich habe endlich die Liebe zu mir selbst gefunden und auch einen Lebenspartner – ich bin total glücklich", schwärmte die 24-Jährige. Ihre neue Liebe hat sie ihren Fans bisher jedoch noch nicht vorgestellt.

"The Biggest Loser" – das große Finale am Montag, 29. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Anzeige

© SAT.1 Ole, "The Biggest Loser"-Kandidat 2021

Anzeige

© SAT.1 Luca, Ole, Jessica, Sonja und Gianluca bei "The Biggest Loser"

Anzeige

© SAT.1 Jessica bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de