Nicht nur ihr Abnehm-Erfolg bringt die The Biggest Loser-Kandidaten zum Strahlen! Alle Bewohner des Show-Camps nehmen heute Abend beim großen Finale teil – und präsentieren ein letztes Mal ihre umwerfenden Body-Transformationen. Auch Benny grinst bei seinem Auftritt von einem Ohr zu anderen – doch nicht nur aufgrund seiner bemerkenswerten Leistung in dem Format: Der 30-Jährige ist seit Kurzem in festen Händen!

"Ich habe das Glück gehabt, dass meine Partnerin mich vor anderthalb Monaten finden durfte – endlich", lüftet Benny das süße Geheimnis. Camp-Chefin Christine Theiss (41) kann ihre Neugier nicht verbergen – wie hat sich das Paar kennengelernt? "Sie hat einen Freundschaftsvorschlag auf einer Social-Media-Plattform bekommen mit meinem alten Profilbild und hat mich daraufhin angeschrieben, weil sie mich sympathisch und optisch ansprechend fand – und da war ich ja schon der Neue", plaudert der Fachlagerist aus. Sie sei "sprachlos" gewesen, als sie ihn schließlich das erste Mal mit viel weniger Gewicht

getroffen hat.

Vor Bennys Liebesbotschaft sorgte auch seine Mitstreiterin Cindy für eine Überraschung: "Ich werde Mama!", verkündete sie überglücklich. Die 24-Jährige erwartet mit ihrem Verlobten Tamba Nachwuchs. "Es war überraschend", verriet sie den Zuschauern und verdrückte ein paar Freudentränen.

"The Biggest Loser" – das große Finale am Montag, 29. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Benny bei "The Biggest Loser" 2021

Christine Theiss und Benny bei "The Biggest Loser"

Marion Luck und Cindy bei "Lucky Loser"

