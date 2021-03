Vor der eigentlichen Siegerkrönung konnte sich eine The Biggest Loser-Kandidatin freuen! Heute Abend läuft das Finale der Abnehm-Show und alle Camp-Bewohner finden sich noch ein letztes Mal zusammen. Bevor der Gewinner unter den vier Finalisten Ole, Gianluca, Luca und Sonja gekrönt wird, ging es für alle bis dato ausgeschiedenen Teilnehmer auf die Waage. Dabei wurde ermittelt, wer in der ganzen Zeit prozentual am meisten abgenommen hat!

Alle blieben nach der Abreise auf Naxos am Ball und machten fleißig weiter Sport – doch niemand übertraf dabei Carina! Die 31-Jährige hatte ein Startgewicht von 114,1 Kilogramm – und bringt nun unglaubliche 71,7 Kilogramm auf die Waage. Umgerechnet ist das ein Gewichtsverlust von 37,16 Prozent. Damit zieht sie an ihren Konkurrenten Jessica und Benny vorbei und landet auf dem ersten Platz. Die Freude ist ihr anzusehen – sie kann die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Auch Marion Luck ist sichtlich emotional. Die Trainerin hatte sich in dieser Staffel um das Onlineteam gekümmert, das den ausgeschiedenen Kandidaten eine zweite Chance ermöglichte. Durch ihre Leistung dort konnten sie sich zurück in das Camp auf der griechischen Insel kämpfen. Carina schaffte dies zusammen mit ihren Mitstreitern Baksi, Pati und Verena.

"The Biggest Loser" – das große Finale am Montag, 29. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Anzeige

SAT.1 Carina und Verena bei "The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1/Melanie Frenzel Carina, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2021

Anzeige

SAT.1 Carina, Verena, Baksi, Marion Luck, Cindy und Pati bei "Lucky Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de