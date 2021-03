Cheyenne Ochsenknecht (20) schwelgt im Mutterglück! Vergangene Woche verkündete die Influencerin mit einem zuckersüßen Post im Netz, dass sie und ihr Partner Nino zum ersten Mal Eltern geworden sind. Am 26.03.2021 erblickte ihr Töchterchen Mavie das Licht der Welt. Neben den frischgebackenen Eltern freuen sich natürlich auch ihre Follower riesig über die freudige Neuigkeit: Ihre Fans zeigen sich ganz entzückt vom Namen des kleinen Sonnenscheins.

Die Mehrzahl der Promiflash-Leser ist sich in diesem Punkt ziemlich einig: In einer aktuellen Umfrage (Stand: 29.03.2021, 08:16 Uhr) zeigen sich 4.586 User (72,4 Prozent) begeistert vom Namen des Wonneproppens. Weitaus weniger Leser finden den Rufnamen des neuen Familienmitglieds nicht besonders toll: Lediglich 1.751 Leser (27,6 Prozent) geben an, dass ihnen "Mavie" nicht so zusagt.

Nicht nur die Fans der frischgebackenen Mutter freuen sich über das junge Familienglück. Auch Natascha Ochsenknecht (56) zeigte sich glücklich über die Geburt ihres ersten Enkelkindes. Im Netz teilte sie einen witzigen Beitrag, um die Nachricht zu verkünden: "Ich wurde befördert: Ich bin jetzt Oma." Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin scheint ihren neuen Aufgaben als Großmutter schon mit Begeisterung entgegenzusehen.

Anzeige

Instagram / ninoclaus Cheyenne Ochsenknechts Baby

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino

Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Januar 2020 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de