Justin Bieber (27) hat das große Glück bereits gefunden! Im Juli 2018 feierten der Sänger und das Model Hailey Bieber (24) Verlobung – kurz darauf folgte auch schon die heimliche Trauung des Paars. Seitdem versorgen die beiden Turteltauben ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Privatleben im Netz. Nun offenbarte Justin einmal mehr, dass er in Hailey seine große Liebe gefunden hat: Er schwärmte in den höchsten Tönen vom Eheleben der beiden!

In einem Interview mit SiriusXM Hits 1 sprach der Sänger jetzt über sein neues Album "Justice", das vergangenen Freitag erschienen ist. Dabei gab Justin auch private Einblicke und gestand, dass er aus seiner Kindheit kein wirkliches Familienleben kennt. Umso dankbarer sei er deshalb nun für seine Liebste: "Als ich aufgewachsen bin, war alles durcheinander. Endlich diese Planbarkeit und diese Verlässlichkeit [mit meiner Frau Hailey] zu haben, jemanden, den ich liebe und dem ich vertraue, ist für mich von enormer Bedeutung."

Auch persönlich habe sich der Sänger in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Seinen Lebensweg reflektiere er dabei auch in seinen Liedern. "Ich wusste nicht wirklich, was Liebe ist", gibt der "Peaches"-Interpret im Hinblick auf seine Karriere als einstiger Teenie-Star zu. Doch als er älter wurde, habe sich seine Sicht auf viele Dinge stark verändert: "Als ich erwachsen wurde, nahm die Liebe irgendwie neue Formen und Bedeutungen an – sie ist definitiv anders."

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit im Jahr 2018

Instagram / justinbieber Justin Bieber im März 2021

