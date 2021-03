Damit haben wohl die wenigsten gerechnet! In der gestrigen Folge von Love Island wurde es emotional: Kurz vor dem Finale mussten die Girls entscheiden, ob sie wirklich eine Zukunft für sich und ihr Couple sehen. Darauf folgten tränenreiche Trennungen. Nicht nur Amadu und Julia sowie Emilia und Alex verließen die Villa als Singles, sondern auch das Traumpaar der Staffel: Nicole und Dennis. Letzterer konnte ihre Entscheidung kaum fassen. Auch die anderen Islander sind schockiert über dieses Liebes-Aus – wie sie Promiflash verraten haben.

Diese Trennung hat anscheinend nicht einmal der "Doktor Love" der Staffel Adriano kommen sehen. "In erster Linie trifft es mich natürlich. Ich hätte persönlich nicht damit gerechnet und bin auch selber sehr schockiert", erklärte er sichtlich mitgenommen im Promiflash-Interview. Da er selbst kurz zuvor die Koffer packen musste, habe er nichts von deren Krise mitbekommen. Doch auch für Amadu, der das Geschehen vor Ort miterlebt hatte, kam Nicoles Entscheidung offenbar aus dem Nichts. Er habe das Ex-Pärchen sogar stets als Vorbild gesehen: "Ich habe mich an den beiden immer orientiert und ich wollte das gerne genauso tun wie die zwei. Und deswegen war ich umso überraschter, als ich gehört habe, dass Nicole so auf Distanz geht."

Die ausgeschiedene Kandidatin Julia habe Nicole und Dennis zwar als sehr starkes Paar wahrgenommen – weswegen auch sie das plötzliche Liebesende sehr schade finde – "aber auch sehr stark von Nicole, wenn sie merkt, dass es doch nichts für eine Beziehung draußen ist", meinte sie bewundernd zu Nicoles Entschlossenheit. Emilia hingegen könnte sich anscheinend sogar eine Liebes-Reunion vorstellen. "Vielleicht muss man jetzt erst mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und ich bin mir sicher, dass die einen oder anderen wieder zueinanderfinden", betonte sie optimistisch im Gespräch mit Promiflash.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Adriano nach seinem "Love Island"-Rauswurf

Anzeige

RTLZWEI Nicole und Dennis bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI Emilia Würsching bei "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de