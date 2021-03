Sieht Ennesto Monté (46) das genauso? Erst vor wenigen Tagen machten der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat und Danni Büchner (43) ihre Trennung öffentlich bekannt. Doch vor allem für die Mallorca-Auswanderin ist das Thema Ennesto noch nicht abgehakt. Sie offenbarte, dass sie ihren Ex immer noch vermisse und tiefe Gefühle für ihn habe. Zu dieser Aussage meldete sich Ennesto jetzt zu Wort.

In einer Fragerunde auf Instagram wollte einer seiner Follower wissen, wie der Reality-TV-Teilnehmer zu Dannis Äußerung stehe, dass sie ihn immer noch liebe. "Ich finde es sehr stark, so eine Aussage öffentlich zu machen. Das können nur Menschen, die wirklich lieben", erklärte Ennesto daraufhin. Seine einstige Partnerin habe sich dabei von ihrer besten Seite gezeigt, und er sei sehr beeindruckt gewesen. "So habe ich sie kennengelernt und mich damals in sie verliebt. Also ein großes Kompliment dafür."

Was genau zum Liebes-Aus geführt hat, verrieten die beiden bislang noch nicht. Der 46-Jährige erklärte aber, dass der Geburtstag der fünffachen Mutter damals der Wendepunkt gewesen sei. "Ich habe Sachen mitbekommen, die ich nicht mitbekommen sollte und wollte. Ich konnte das nicht glauben", gestand er.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté, Februar 2021

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner, 2020

Instagram / ennesto.official Daniela Büchner und Ennesto Monté

