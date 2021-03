"Mit all deinen Farben" lautet die erste Zeile des Refrains von Sarah Connors (40) bekanntem Hit "Wie schön du bist" von 2015. Die 40-Jährige war offenbar schon immer ein Fan von Farben und allem, was sie auszudrücken vermögen. Um diese Liebe auch für alle sichtbar zu machen, hat sich die Soulsängerin jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie ließ ihre Haarpracht in bunten Pastellfarben kolorieren!

Ganz viele bunte Emoji-Herzchen – so drückt Sarah ihre Zuneigung zu Pferd Macho aus, das vertraut seinen Kopf an sie schmiegt. Doch nicht nur die Herzchen erstrahlen in allen Farben des Regenbogens, auch die Haare der eigentlich blonden Sängerin sind auf ihren neuesten Instagram-Bildern kunterbunt! Die Mischung aus Rosa, Türkis, Blau und Grün scheint auch den Fans der Musikerin zu gefallen: "Wie schön bunt sind bitte deine Haare?" oder "Jetzt will ich meine Haare auch so", kommentieren ihre Follower begeistert.

Die hübsche Vierfach-Mutter setzt sich bereits seit vielen Jahren mit verschiedenen Projekten für mehr Toleranz und Menschenrechte ein. Davon zeugt nicht zuletzt ihr berühmter Outing-Song "Vincent", der vor allem Selbstakzeptanz thematisiert. Vielleicht hat diese Einstellung ja auch bei der Wahl der neuen Regenbogen-Haarfarbe eine Rolle gespielt?

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihr Pferd Macho

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de