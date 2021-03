Wie geht es Kim Kardashian (40) nach der Trennung? Die Influencerin steckt mitten in der Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Kanye West (43). In dieser turbulenten Zeit lässt die vierfache Mutter kaum Einblicke in ihren aktuellen Gemütszustand zu – nur ab und zu sickern Details über das Liebes-Aus an die Öffentlichkeit. Nun äußert sich allerdings ihre Mutter Kris Jenner (65) – und plaudert ein bisschen über das Leben ihrer frisch getrennten Tochter.

"Kim geht es gut, sie ist sehr, sehr beschäftigt – sie arbeitet an all den verschiedenen Projekten, die sie gerade hat", schildert Kris in der "Ellen DeGeneres Show". Dabei scheint sie mächtig Respekt vor ihrer großen Tochter zu haben: Sie wisse gar nicht, wie Kim den ganzen Haufen Arbeit stemme – zumal sie sich auch noch um vier Kinder kümmern müsse. "Sie hat ziemlich viel Energie", weiß Kris.

Vor ein paar Tagen offenbarte Kim selbst in einem Vogue-Interview, dass sie ihr Leben gerade umgestalte und ein völlig neues Mindset habe. "Je mehr Selbstvertrauen ich habe, desto besser verstehe ich es: Punk bedeutet als Lebenseinstellung, sich nicht darum zu scheren, was andere denken", bezog sie sich auf die Philosophie, die ihr 2013 Fashiondesigner Riccardo Tisci (46) nähergebracht hätte.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Met Gala 2015

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, "Keeping up with the Kardashians"-Star

