Luca sorgte mit seinem Auftritt für schiere Begeisterung! Am Montagabend lief das langersehnte Finale von The Biggest Loser. Die Kandidaten der aktuellen Staffel kamen ein letztes Mal zusammen und präsentierten einzeln auf der Bühne ihren Abnehmerfolg. Luca hatte sich für seinen Auftritt etwas ganz Besonderes ausgedacht: Der 25-Jährige legte eine richtig heiße Sohle auf das Studioparkett – und zeigte dabei auch seinen neuen, frischen Look!

Beim Showdown bewies Luca, dass er tänzerisch Einiges drauf hat! Zusammen mit Freunden und seiner Schwester bestach er durch abgefahrene Moves – und sah dabei mit seiner neuen Frisur ganz anders aus. "Was für ein Knaller-Auftritt – wow!", freute sich Camp-Chefin Christine Theiss (41). Auch ihr Co-Moderator Matthias Killing (41) war völlig von den Socken. "Wir machen das jetzt schon zehn Jahre und – ich weiß nicht, ob ich für uns beide spreche – das war einer der geilsten Auftritte, die ich je gesehen habe. Wahnsinn!"

Auch im Promiflash-Interview im Anschluss sprüht Luca nur so vor positiver Energie: "Ich habe den Kampf mit meinem inneren Schweinehund gewonnen und fühle mich fantastisch. Ich sehe so gut aus, fühle mich so stark." Sein neues Lebensgefühl habe auch das Tanzen verändert: "Endlich habe ich den Mut, Sachen zu machen, für die ich mich vorher geschämt habe – wie Dance Moves, die ich aus Angst nicht gemacht habe, um nicht auszusehen wie ein Wal", erklärt er.

© SAT.1/Julia Feldhagen Luca im "The Biggest Loser"-Finale

© SAT.1 Luca bei "The Biggest Loser"

© SAT.1/Julia Feldhagen Luca im "The Biggest Loser"-Finale

