Jana Ina Zarrella (44) macht Platz für ein neues Gesicht bei Love Island! Nach fünf Jahren als Moderatorin der feuchtfröhlichen Kuppelshow hat sie im Finale am Montag Abschied von der Liebesinsel genommen. Sie wolle zukünftig wieder mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Damit beginnt nun das große Rätselraten, wer wohl ihre Nachfolgerin wird. Promiflash stellt euch drei Promi-Damen vor, die vermutlich gute Chancen haben.

Sophia Thomalla

Sophia Thomalla (31) gab bei Are You The One? 2021 ihr Debüt als Fernsehmoderatorin. Dabei begeisterte sie Fans und Kandidaten vor allem mit ihren flotten Sprüchen. Ob Sex, Zoff oder Intrigen – die gebürtige Berlinerin sprach so manches Tabu-Thema vor laufender Kamera an. Mit dieser direkten Art könnte sie vielleicht auch neuen Schwung in die "Love Island"-Villa bringen. Oder ist sie den Machern vielleicht etwas zu provokant für das Format? Jana Ina hat bei dem Job jedenfalls nie gestichelt, sondern stets für eine harmonische Atmosphäre gesorgt...

Lola Weippert

Vielleicht entscheidet sich RTL2 aber auch für Lola Weippert (25). Die erobert momentan die Herzen der Let's Dance-Fans und erreicht damit ein großes Publikum – eigentlich eine perfekte Ausgangslage, um einen neuen Job an Land zu ziehen. Und tatsächlich hat auch sie schon ein bisschen Trash-TV-Luft geschnuppert. Sie war 2019 das Gesicht des "Love Island"-Aftertalks und löste Angela Finger-Erben (41) jetzt bei Temptation Island ab – eine Sendung, die für pikante Storys und flirtwütige Kandidaten bekannt ist. Danach wäre Lola bestimmt bestens für die Islander gewappnet.

Cathy Hummels

Es könnte aber auch sein, dass Cathy Hummels (33) den Job ergattert. Die Frau von Fußballprofi Mats Hummels (32) hat sich im vergangenen Jahr als Fernsehmoderatorin einen Namen gemacht. Sie führte 2020 durch Kampf der Realitystars und steht momentan für die zweite Staffel des Trash-Formats vor der Kamera. Genügend Erfahrung hätte sie also. Außerdem ist sie für die "Love Island"-Fans und das Team keine Unbekannte. Sie übernahm im Herbst den Aftertalk mit Jimi Blue Ochsenknecht (29). Als Jana Ina dann krankheitsbedingt aussetzen musste, sprang sie sogar für sie ein und besuchte die Islander in der Villa.

