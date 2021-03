Der königliche Nachwuchs darf wohl endlich nach Hause! Am Freitag brachte Prinzessin Sofia von Schweden (36) einen gesunden Jungen zur Welt. Sie und ihr Mann Prinz Carl Philip von Schweden (41) sind damit stolze Eltern von drei Söhnen. Nur wenige Tage nach der Geburt des Kleinen wurde das Paar nun erstmals wieder gesichtet: Gemeinsam mit ihrem Baby verließen die stolzen Eltern das Krankenhaus.

Auf neuen Aufnahmen sind die Royals nun zu sehen, wie sie zu dritt die Klinik in Danderyd hinter sich lassen. In lässigen Outfits verließen Sofia und Philip Hand in Hand das Krankenhaus. Dabei im Fokus stand aber ganz klar das neuste Familienmitglied: In einer Babyschale trug der stolze Vater seinen Neugeborenen zu einem wartenden Wagen. Vermutlich können sie nun endlich ihr neues Familienglück zu Hause genießen.

Der Namen des Kleinen ist sogar auch schon bekannt. Ganz traditionsgemäß wurde dieser während der Kabinettssitzung von König Carl Gustaf (74) verkündet, wie Hello! berichtete. Das Baby trägt den Namen Prinz Julian Herbert Folke von Schweden, Herzog von Halland.

Josefine Persson/ Kungl. Hovstaterna Prinz Carl Philip und Sofia mit den Prinzen Alexander und Gabriel

Instagram / kungahuset Prinz Julian Herbert Folke von Schweden

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Söhnen, Dezember 2020

