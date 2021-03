Marcel Caruso Kaiser riskierte im großen Are You The One?-Finale eine ganz schön dicke Lippe! In der Nacht auf Donnerstag sind endlich die heiß ersehnten letzten beiden Episoden der Datingshow auf TVNow erschienen. Und dieses Mal ging es für die 20 Singles um alles oder nichts – denn in der allerletzten Matching Night entscheidet sich, ob die Kandidaten mit dem Jackpot in Höhe von 170.000 Euro nach Hause fahren oder komplett leer ausgehen! Zum großen Showdown kehrten nun auch die zwei bereits enttarnten Perfect Matches zurück: Aaron und Melissa sowie Leonie und Marcel. Aber noch vor der großen Entscheidung sorgte Letzterer für einen echten TV-Eklat – er pöbelte Moderatorin Sophia Thomalla (31) an!

Doch wie kam es überhaupt zu der peinlichen Auseinandersetzung zwischen dem Supermacho und der entspannten Moderatorin? Sophia wollte eigentlich von Marcel nur wissen, ob er seiner vorherigen Flamme Laura inzwischen erzählt habe, dass er mit seinem Perfect Match Leonie in der Honeymoon Suite hemmungslosen Sex hatte. Doch davon wollte der Kontaktlinsenträger nichts wissen: In einem gefühlt ewig andauernden Wortgefecht aus "Nein, habe ich nicht" und "Doch, hast du" kamen Marcel und Sophia einfach nicht auf einen Nenner. "Du bist dir aber bewusst, dass im Haus Kameras sind, und die funktionieren übrigens auch, wenn das Licht aus ist. Du hast definitiv in der letzten Nacht in der Honeymoon Suite mit Leonie geschlafen", versuchte die Moderatorin dann endlich einen Punkt hinter die Diskussion zu setzen.

Um die Absurdität der Situation zu untermalen, wurden besagte Szenen noch einmal eingeblendet – in denen Marcel und Leonie ganz offensichtlich jede Menge Spaß in der Horizontalen gehabt hatten. Doch der Wahlberliner blieb dabei: "Das ist Aussage gegen Aussage. Wenn du der Meinung bist, dass ich mit Leonie geschlafen habe, dann habe ich mit Leonie geschlafen. Aber ich sage trotzdem: Nein. Für mich ist das kein Sex gewesen." Und Leonie selbst: Die konnte nur entgeistert mit dem Kopf schütteln und bestätigte das mehr als offensichtliche Schäferstündchen natürlich. Gastgeberin Sophia blieb daraufhin nur noch, Marcel eines mit auf den Weg zu geben: "Eigentlich hast du in dieser Sendung weder ein Perfect Match noch eine Frau verdient!"

RTL/TVNow Der "Are You The One?"-Cast und Moderatorin Sophia Thomalla in der finalen Matching Night

TVNOW Leonie und Marcel, Perfect Match bei "Are You The One?" 2021

Instagram / kingasensiosivera Marcel, "Are You The One?"-Kandidat 2021

