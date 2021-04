Die Are You The One?-Kandidatin Sabrina hat einen OP-Marathon hinter sich! Sie war in diesem Jahr Teil der Kuppelshow, in der Singles nach ihrem Perfect Match suchen. Obwohl viele männliche Kandidaten in der Villa die Blondine äußerst attraktiv fanden, scheint sie selbst nicht komplett zufrieden mit ihrem Äußeren gewesen zu sein. Denn nach der Sendung ließ Sabrina einiges an sich machen, sodass ihre Fans sie kaum noch wiedererkennen konnten!

"Bei 'Are You The One?' sahst du noch ganz anders aus", oder "Ich habe dich einfach nicht erkannt", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare unter einem ihrer aktuellen Instagram-Beiträge. Mehrere Follower spekulierten bereits über eine Nasen-OP – und tatsächlich: Sabrina selbst gab ein ausführliches Statement zu ihrem Schönheitseingriff in ihrer Story ab. "Ich habe auch wirklich sehr stark etwas verändern lassen und zwar meine Nase", gab sie zu und blendete daraufhin ein Vorher-Nachher-Bild ein.

Doch damit nicht genug: Auch ihre Lippen habe die Beauty neu modellieren lassen, da sie mit ihren alten Lipfillern offenbar nicht mehr zufrieden war. "Die waren von der Form nicht, wie ich sie wollte. [...] Das hatte mit Natürlichkeit nichts mehr zu tun", erklärte sie ihrer Community. Außerdem stellte Sabrina eine Sache noch klar: "Es ist mein Körper und wenn ich das machen möchte, dann mache ich das." Daher bat sie um Verständnis vonseiten der User und forderte diese auf, diesbezüglich keine Nachrichten mehr zu verfassen.

Instagram / sabrinawlk Sabrina, Are You The One?-Kandidatin 2021

