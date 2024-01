Fotos gelöscht: "Are You The One?"-Sabrina ist wieder Single

Es ist alles aus und vorbei! In der Realityshow Are You The One – Reality Stars in Love suchte Sabrina Wlk im Jahr 2023 ihr Perfect Match. Zwar bandelte sie in der Sendung mit Emanuell Weißenberger (31) an, doch ihr Flirt konnte abseits der Kameras nicht bestehen. Lange blieb sie jedoch nicht alleine: Erst im November machte sie mit einem süßen Pärchen-Pic ihre neue Beziehung zu Alex Sattler offiziell. Doch jetzt hat die TV-Bekanntheit traurige Neuigkeiten zu verkünden: Sabrina und Alex haben sich getrennt.

Auf Instagram löschte sie zunächst alle gemeinsamen Fotos von sich und ihrem einstigen Liebsten. Dieser radikale Schritt entgeht ihren aufmerksamen Followern natürlich nicht. Unter dem aktuellsten Foto der Blondine fragt eine Followerin: "Hast du dich von deinem Freund getrennt?" Darauf gibt Sabrina eine kurze, aber klare Antwort: "Ja..." Damit macht sie das Liebes-Aus nun offiziell. Warum sich das Paar getrennt hat, verrät sie bisher allerdings noch nicht.

Vor zwei Monaten sah die Welt noch ganz anders aus: Auf Instagram postete die Wienerin damals einige Fotos von sich und Alex. "Endlich ist es so weit und wir können es mit der ganzen Welt teilen: Ja, wir sind zusammen." Damals deutete sie auch an, bereits länger mit ihrem damaligen Partner durchs Leben zu gehen: "Wir haben bereits viel miteinander erlebt und werden euch ab und zu auf unserem weiteren Weg mitnehmen."

Anzeige

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk und ihr neuer Freund Alex Sattler, 2023

Anzeige

Instagram / sabrinawlk Alex Sattler und Sabrina Wlk

Anzeige

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de