Darum haben sich Sabrina Wlk und ihr Freund wieder getrennt

Sabrina Wlk spricht über die Trennung. Die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit hatte im vergangenen Jahr offiziell gemacht, dass sie wieder vergeben ist. Immer wieder teilte die Influencerin danach Schnappschüsse mit ihrem Freund Alex. Seit wenigen Tagen ist jedoch wieder alles aus und vorbei. Nun führt Sabrina auch aus, warum ihr Partner und sie sich schon wieder getrennt haben.

"Ja, wir haben uns getrennt. Alex und ich sind nicht mehr zusammen. Wir haben schon in der Vergangenheit öfter gekämpft, wir sind beide nicht die typischen Beziehungsmenschen", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. Sie sei zusätzlich gerade in einer Selbstfindungsphase und im gemeinsamen Mexiko-Urlaub habe es dann gekriselt. "Wir haben es bis zum Ende versucht und die Gefühle sind natürlich noch da, die werden auch nicht weggehen, das ist das Leben, aber zum jetzigen Zeitpunkt passt es einfach nicht zwischen uns", schließt Sabrina ab.

Kurz bevor die gebürtige Österreicherin ihre Beziehung zu Alex öffentlich machte, war Sabrina noch bei "Are You the One?" zu sehen gewesen. Dort wurde sie aber nicht fündig und ging alleine aus der Show – einige Ex-Kandidaten warfen ihr aber danach vor, bereits in der Show vergeben gewesen zu sein.

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Realitystar

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk und Alex Sattler

RTL / Frank Beer Sabrina, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

