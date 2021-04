Am kommenden Ostersonntag nimmt das "Traumschiff" im ZDF Kurs auf eine tropische Insel im Indischen Ozean – das Thaa-Atoll. Mit an Bord ist natürlich Kapitän Parger, gespielt von Florian Silbereisen (39), aber was wäre ein Kapitän ohne seine Crew? Und die bekommt bald Unterstützung: Ab der 90. Folge wird Collien Ulmen-Fernandes (39) als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado zu sehen sein – der Sender veröffentlichte jetzt erste Fotos der Schauspielerin in ihrer neuen Uniform!

Die ehemalige Viva-Moderatorin ist die Nachfolgerin von Dr. Wolf Sander (Nick Wilder, 68), der das Traumschiff-Team im letzten Jahr nach zehn gemeinsamen Jahren verlassen hatte. Zwischendurch besetzte Sina Tkotsch (30) die Rolle für zwei Folgen. Für alle, die es nicht erwarten können, Collien ab Ostersonntag in ihrer Rolle als Schiffsärztin zu sehen, veröffentlichte das ZDF vorab zwei Pressefotos der Dunkelhaarigen. Die weiße Uniform steht der hübschen Gattin des Schauspielers Christian Ulmen (45),schon mal richtig gut!

Aber nicht nur Collien heutert als neues Mitglied der "Traumschiff"-Familie an, auch eine andere TV-Beauty wird ab Ostersonntag mit der Crew in See stechen: Die Moderatorin Victoria Swarovski (27) wird dem Team in ihrer Gastrolle als Tanzlehrerin Mia Wagner so richtig einheizen!

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes als Schiffsärztin

Getty Images Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes, September 2015

Defrance/ ActionPress Collien Ulmen-Fernandes

