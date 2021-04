Demi Lovato (28) reist in ihrem Musikvideo in ihre eigene Vergangenheit zurück. Die Sängerin hat ihren neuen Song "Dancing With The Devil" veröffentlicht. Darin thematisiert sie schonungslos offen ihre Überdosis von vor drei Jahren – sowie den sexuellen Missbrauch, den sie in jener Nacht erlebt hatte. Nun ist auch das Musikvideo draußen und hält einige aufwühlende Szenen bereit: Die Musikerin lässt die schrecklichen Ereignisse von damals wieder aufleben – und achtet dabei auch auf die kleinsten Details.

Demi zieht für die Dreharbeiten genau die gleichen Klamotten an – und trägt auch die Haare und das Make-up wie damals. In dem YouTube-Clip spielt sich vor den Augen der Zuschauer alles noch einmal ab: Wie die 28-Jährige Alkohol trinkt, bevor sie schließlich ihren Drogendealer anruft und zu härteren Drogen greift. Auch ein weiteres erschütterndes Erlebnis deutet sie an: Der Bekannte, der ihr die illegalen Substanzen beschafft, vergeht sich in dieser Nacht an ihr.

Statt sich an ein Skript zu halten, wollte sie laut TMZ vor der Kamera komplett frei und aus dem Stegreif agieren. Demis Team soll zu Beginn Angst gehabt haben, dass die Aufnahmen zu viel für sie sein könnten. Die Sorge sei aber unbegründet gewesen, wie ein Insider aus den Reihen der Produktion schilderte. Die "Confident"-Interpretin sei mit dem Ergebnis total zufrieden und für sie sei die Erfahrung "reinigend" gewesen.

Getty Images Demi Lovato bei einem Auftritt 2018

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

Getty Images Demi Lovato bei einem Event in NYC im Dezember 2015

