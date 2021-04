Theresia Fischer (29) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Beauty hatte 2019 an Germany's next Topmodel teilgenommen und schaffte es sogar auf den elften Platz des Casting-Formats. Die Blondine hat auf dieser Reise eine Menge Abenteuer erlebt und viele andere Kandidatinnen kennengelernt, mit denen sie die eine oder andere Erinnerung teilt – an einen Moment, der nicht ausgestrahlt wurde, erinnerte Theresia sich im Promiflash-Interview aber besonders gut!

"Ich kann da jetzt nicht ganz ins Detail gehen – es ging um eine Kandidatin. Da ist was im Haus vorgefallen, was halt so niemals ausgestrahlt wurde", erinnert die 29-Jährige sich im Promiflash-Interview. Damals hätten die Mädels sich unterhalten, seien aber gefilmt und aufgenommen worden, ohne es zu bemerken: "Da haben wir uns natürlich schon über sehr pikante Details unterhalten, die auch nicht so schön waren."

Letztendlich sei das Material aber nicht verwendet worden – für das betroffene Mädchen hätte es nämlich sehr unangenehm werden können, wenn diese Geschichte an die Öffentlichkeit geraten wäre. Um wen oder was für eine Story es sich genau handelt, ließ Theresia allerdings offen.

Theresia Fischer, Model

Theresia Fischer beim Joyn Launch Event in Berlin, Juni 2019

Theresia Fischer bei "Promi Big Brother"

