Dieser Webstar machte die The Masked Singer-Bühne unsicher! In Deutschland sind die kostümierten Promi-Sänger gerade erst im großen Finale gegeneinander angetreten. Den Sieg ergatterte am Ende Musiker Sasha (49), der im Dinosaurierkostüm performt hatte. In den USA ist die Rateshow zurzeit noch in vollem Gange. Dort musste nun erneut einer der verkleideten Stars seine Maske lüften: Unter dem Opa-Monster-Kostüm steckte YouTube-Star Logan Paul (26)!

Das orangefarbene Plüschmonster mit Brille und grauem Bart hatte in der vergangenen Show den Song "Bad Reputation" von Joan Jett (62) zum Besten gegeben – kam damit bei den Zuschauern aber offenbar nicht allzu gut an. Das Opa-Monster alias Logan musste die Show verlassen und seine wahre Identität enthüllen. Tatsächlich wäre das Rateteam rund um Nicole Scherzinger (42), Ken Jeong (51), Robin Thicke (44) und Jenny McCarthy (48) Logan anhand der Indizien beinahe auf die Schliche gekommen. Anstatt auf den 26-Jährigen zu tippen, dachten die Panelisten allerdings, Logans kleiner Bruder Jake verberge sich unter dem Kostüm.

Für die bisher größte Überraschung bei der Demaskierung sorgte in dieser Staffel allerdings ein anderer "The Masked Singer"-Kandidat: Die singende Schnecke wurde vor wenigen Wochen nämlich als Kermit der Frosch aus der "Muppet Show" enttarnt – und rief damit eine Menge verdutzter Gesichter im Rateteam hervor.

Getty Images Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger und Robin Thicke, 2019

Getty Images YouTuber Logan Paul im Dezember 2019 in Los Angeles

Getty Images Kermit der Frosch aus der "Muppet Show"

