Herzogin Kate (39) geht mit ihrem Liebsten wohl durch dick und dünn! Die britische Königsfamilie musste zuletzt viel durchmachen. So erhoben Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) schwere Vorwürfe gegen die Royals im Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67). Zudem lag Prinz Philip (99) viele Wochen im Krankenhaus und wurde am offenen Herzen operiert. In dieser schweren Zeit soll Prinz William (38) vor allem eine viel Kraft geben: seine Frau Kate.

Das bestätigte nun ein Insider gegenüber Us Weekly. "Sie sind immer füreinander da und unterstützen sich gegenseitig in schwierigen Zeiten. Sie überstehen ihre Probleme gemeinsam. Sie [Kate, Anm. d. Red.] ist seine Stütze während des ganzen Dramas", führte die anonyme Quelle weiter aus. "Sie hat die großartige Fähigkeit, stets gelassen zu bleiben, selbst in den schwierigsten Situationen", stimmte ein weiterer Insider zu.

Doch auch dem Prinzen soll das Wohlergehen seiner Frau sehr am Herzen liegen. "William ist sehr beschützend, wenn es um Kate geht. Dabei kann er ziemlich wütend werden", schätzte Penny Junor, die Biografin der beiden Royal-Brüder, in einem Interview ein, wie er auf Meghans Anschuldigungen reagiert haben könnte. Letztere erzählte nämlich, dass Kate sie vor deren Hochzeit zum Weinen gebracht haben soll.

