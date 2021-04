Sie haben sich endlich wieder! Paco Hrb und Bianca Balintffy hatten schon vor ein paar Tagen im Promiflash-Interview betont: Sie wollen sich nach ihrer Zeit bei Love Island so schnell wie möglich wieder treffen. Das Gewinnerpärchen hatte sogar schon ein Datum ins Auge gefasst: dieses Wochenende – und so wie es aussieht, hat das auch geklappt. Die Sozialversicherungsfachangestellte besucht den Bademeister gerade in seiner Heimat Hannover.

Das verrät Paco in seiner Instagram-Story, die die 23-Jährige in seinen vier Wänden zeigt. Und was stellen die Turteltauben mit ihrer gemeinsamen Zeit an? Sie gucken das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig – ganz zum Unmut von Bianca. Sie ist alles andere als begeistert von dem TV-Programm und würde allem Anschein nach gerne die Fernbedienung in die Hand nehmen und umschalten. Das fällt auch dem Niedersachsen auf, der sie prompt auffordert: "Bianca, willst du mal zum Bildschirm gucken? Zeig mal ein bisschen Interesse hier." Die Brünette betont daraufhin, dass sie Interesse habe, was Paco ihr aber nicht wirklich glaubt.

Zum Glück hat sie dann aber eine gute Antwort parat, die ihren Freund in spe besänftigt. "Ich hab Interesse, ich guck dich an. Ist doch viel interessanter", sagt sie Paco mit einem Lächeln auf den Lippen. "Das hast du aber süß gesagt", erwidert er und scheint versöhnt, dass Bianca einfach kein so großer Fußballfan ist wie er und sich nicht so stark für den Sport begeistert.

RTL II Bianca und Paco bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Bibi und Paco bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Kandidaten Bianca und Paco

