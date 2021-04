Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik verkünden aktuell eine große Neuigkeit nach der nächsten! Anfang des Jahres gaben die ehemaligen Are You The One?-Kandidaten, die die Show tatsächlich als Paar verließen, bekannt: Sie haben sich verlobt! Und damit nicht genug: Die Turteltauben erwarten obendrein ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt hat der werdende Papa erfahren, ob das Baby ein Junge oder ein Mädchen wird – und das süße Geheimnis auch direkt mit seinen Fans geteilt!

Heute war gleich im doppelten Sinne ein besonderer Tag für den Influencer: Kevin hat nicht nur seinen Geburtstag gefeiert, sondern auch erfahren, ob seine Verlobte einen kleinen Jungen oder ein Mädchen in sich trägt! Für diesen zauberhaften Anlass gab das Paar eine Gender-Reveal-Torte in Auftrag. In einem Instagram-Video sieht man den Vater in spe den Kuchen anschneiden – zum Vorschein kam eine blaue Füllung: Also wird es ein Junge!

Dass Kevin sich über dieses Ergebnis riesig gefreut hat, war nicht zu übersehen – und auch nicht zu überhören! Sobald der Groschen fiel, jubelte der Reality-TV-Star lautstark "Ja!" und gab seiner Liebsten einen dicken, dankbaren Kuss. Habt ihr damit gerechnet, dass die zwei einen Sohn bekommen? Stimmt ab!

