Vanessa Tamkan (24) scheint noch immer genauso verliebt zu sein wie am ersten Tag! Seit mittlerweile sechs Jahren gehen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Roman nun schon gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Wochen wurde das Liebesglück des Paares dann sogar noch durch die Geburt ihres Sohnes Carlo Cem getoppt. Die Zweisamkeit der frischgebackenen Eltern kommt aber dennoch nicht zu kurz. Zum Jubiläum widmete Vanessa ihrem Partner nun besonders rührende Worte im Netz!

"Heute sind es sechs Jahre, die wir zusammen sind. Gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen, haben wir heute das, was wir uns immer erträumt haben – eine gesunde und glückliche Familie", teilte Vanessa stolz via Instagram mit und veröffentlichte mehrere Schnappschüsse an der Seite ihres Liebsten. Die Neu-Mama könnte mit ihrem derzeitigen Leben offenbar kaum zufriedener sein. "Ich könnte hier jetzt einen ewig langen Text runter schreiben, aber das braucht es nicht", stellte Vanessa klar.

Immerhin wisse ihr Gatte Roman ganz genau, dass sie sich keinen anderen Mann an ihrer Seite vorstellen könnte. "Kein Mensch auf dieser Welt kennt mich so wie du", schwärmte Vanessa von ihrem Schatz. Und genau dafür danke sie ihm auch von ganzem Herzen. Spätestens danach stehen den beiden Turteltauben weiteren gemeinsamen Jahren doch nichts mehr im Wege!

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan mit ihrem Partner Roman

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan, Netz-Bekanntheiten

