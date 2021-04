Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) gehen einen weiteren großen Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft! Seit ihrer Love Island-Teilnahme im Jahr 2017 sind die beiden Turteltauben einfach unzertrennlich. Der Reality-TV-Star war sich seiner Sache sogar so sicher, dass er seiner Partnerin nach nur wenigen Monaten Beziehung einen Heiratsantrag gemacht hat. Zwar sind die zwei noch nicht vor den Traualtar getreten, dafür meistern sie aber einen anderen Meilenstein: Julian und Stephi haben endlich ihr Traumhaus gefunden!

Das gab das Pärchen jetzt überglücklich bei einem Gläschen Sekt via Instagram bekannt: "Leute, wir haben ein Haus gefunden! Nach über einem Jahr Suche haben wir wirklich unser absolutes Traumhaus gefunden und sind so glücklich", jubelt Stephi in der Videobotschaft und schildert weiter: "Jetzt ist es wirklich auch safe – es gibt quasi kein Zurück mehr." Wann genau sie aus ihrer Wohnung in ihr neues Haus ziehen werden, verrieten die beiden noch nicht.

Auch Julian ist sichtbar überglücklich: "Es wird auf jeden Fall schöner als alles, was wir uns je erträumt haben", schwärmt der 28-Jährige. "Als wir in dieses Haus reingegangen sind, war es direkt um uns geschehen. Da wussten wir direkt beide: Das ist es! Hier wollen wir unsere Zukunft miteinander verbringen." Hattet ihr mitbekommen, dass Julian und Stephi schon länger nach einem Haus gesucht haben? Stimmt ab!

Instagram / julian.evangelos Stephanie Schmitz und Julian Evangelos, TV-Stars

Instagram / stephifashion Influencerin Stephanie Schmitz und ihr Freund Julian Evangelos

TVNOW / Frank Fastner Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Promipaar

