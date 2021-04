Wie meistert Katharina Wagener (25) ihre Schwangerschaft? Die Blondine und Kevin Yanik verlobten sich nicht nur Anfang des Jahres, das Are You The One?-Pärchen erwartet auch seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Gerade erst verkündeten die beiden Turteltauben das Geschlecht ihres Babys: Sie dürfen sich auf einen kleinen Jungen freuen. Mittlerweile ist Kathi schon in der 20. Schwangerschaftswoche und verriet, wie es ihr bis jetzt ergangen ist.

"Mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Ich kann es immer noch nicht glauben", erklärte sie im Promiflash-Interview. Die Zeit würde einfach so schnell vergehen und jetzt habe sie schon die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich. Sie beschäftigt sich außerdem viel mit ihrer neuen Rolle als Mama: "Ich bin jeden Tag mehr aufgeregt. Ich beschäftige mich jeden Tag damit, was ich noch fürs Baby holen kann, was ich noch lesen oder machen kann." Sie würde jeden Morgen ihren Bauch streicheln, um ihren kleinen Sohnemann aufzuwecken.

Ob sie wirklich ihr Kind im Bauch spürt, oder ob es nur ihr Magen oder die Verdauung ist, weiß sie nicht sicher. "Ich glaube, das kommt noch irgendwann ein bisschen fester. Aber ich glaube schon, dass das jetzt schon das Baby ist." Auch mit den üblichen Schwangerschaftsleiden hat sie offenbar keine Probleme. Ihr Liebster verriet Promiflash: "Probleme hat sie soweit nicht, so wie andere Frauen Übelkeit oder sowas."

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im September 2020 in Köln

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Kevin und Kathi, "Are You The One"-Kandidaten 2020

