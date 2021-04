Sophia Thomalla (31) hat eine optische Veränderung gewagt! In den vergangenen Jahren präsentierte sich die Moderatorin meist mit einer blonden Mähne. Zwischenzeitlich wagte sie aber auch das ein oder andere Experiment und ließ sich ihre Haare im vergangenen Jahr beispielsweise pink färben. Zuletzt erstrahlte ihre Haarpracht allerdings wieder in dem gewohnten Blondton. Nun hat Sophia dem Friseur erneut einen Besuch abgestattet – und sich eine deutlich dunklere Farbe verpassen lassen.

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige ein Foto, auf dem sie ihren neuen Look präsentiert: Statt blonden trägt sie nun hellbraune Haare. Wie sie in der Bildunterschrift verrät, ist sie damit zu ihrer Naturhaarfarbe zurückgekehrt. Ihre Fans sind sich allerdings noch uneinig, was sie von dem neuen Style halten sollen. Während einige sie mit Komplimenten überhäufen, sind andere der Meinung, dass ihr Blond viel besser steht. So kommentierte ein Nutzer: "Blond ist deine Farbe."

Dass Sophia sich das letzte Mal mit einer solch dunklen Haarfarbe gezeigt hat, ist schon etwas länger her. 2016 war sie zuletzt einfarbig brünett. Danach hatte sie sich immer wieder, wenn auch nur an den Spitzen, blonde Highlights setzen lassen. Was findet ihr besser? Blond oder braun? Stimmt ab!

TVNOW Sophia Thomalla, Moderatorin

Getty Images Sophia Thomalla im November 2016 in Berlin

ActionPress Sophia Thomalla im Dezember 2019 in Berlin

