Kevin Yanik und seine Verlobte Katharina Wagener (25) gaben ihren Fans am Wochenende ein spannendes Baby-Update: Mit einem im wahrsten Sinne zuckersüßen Video verrieten die Are You the One?-Stars, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Der Anschnitt ihrer Gender-Reveal-Torte zeigte: Es wird ein Sohn. Zwar haben sie diese Info erst jetzt mit ihrer Community geteilt. Sie wussten es aber schon länger. Promiflash erzählten sie von dem lustigen Moment, als sie es erfahren haben.

Sie seien mit dem Auto unterwegs gewesen, als Kathi ihre Frauenärztin wegen des Ergebnisses des Chromosomentests angerufen habe, erinnerte sich Kathi im Gespräch mit Promiflash. Der werdende Papa sei deshalb so aufgeregt gewesen, dass er rechts ran gefahren sei – genauer gesagt, mitten rein in ein Feld. "Sie hat dann gesagt, es wird ein Junge, und ich konnte es nicht glauben. Kevin ist so ausgerastet und hat so rumgeschrien", führte die Influencerin weiter aus.

Erst als sie sich wieder beruhigt hatten, stellten sie fest, dass sie mit dem Wagen auf dem Acker weder vor noch zurückkamen. "Am Ende musste uns ein Trecker aus dem Feld rausziehen", erklärte Kevin. Aber nicht einmal das konnte ihnen die gute Laune an diesem Tag verderben. Rückblickend beschrieb Kathi die Situation als "spannend und lustig".

Anzeige

Instagram / CNQG4_VAscB Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik im April 2020 in Soest

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich "Are You The One?"-Kandidatin Katharina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de