Seine Kinder scheinen eine Stütze für ihn zu sein: John Travolta (67) musste im Sommer vergangenen Jahres Abschied von seiner Frau Kelly Preston (✝57) nehmen. Die Schauspielerin erlag nach langem Kampf ihrem Brustkrebsleiden. Am ersten Weihnachten ohne Kelly teilte der "Saturday Night Fever"-Star bereits niedliche Videos seiner Kids Ella und Benjamin (10). Zu deren Geburtstag wandte sich John jetzt auch mit innigen Worten noch einmal direkt an seine Tochter.

Mit einem Foto von Ella, das der 67-Jährige auf Instagram teilte, würdigte er den großen Tag seiner Tochter: "Alles Gute zum 21. Geburtstag an den schönsten und nettesten Menschen, den ich kenne. Dein Vater verehrt dich!" Auf dem Bild ist die Schauspielerin in einer Jeansjacke zu sehen. Sie steht lächelnd vor einem Rosenbusch und schaut an der Kamera vorbei in die Ferne.

Die Fans freuten sich über den Post und gedachten auch der verstorbenen Frau ihres Idols. "Sie ist so eine wunderschöne Mischung aus dir und Kelly. Herzlichen Glückwunsch!", schrieb eine Userin. Der Beitrag erreichte über 350.000 Likes.

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

Instagram / johntravolta Ella Travolta im April 2021

Getty Images Kelly Preston und John Travolta im Juni 2018 in New York

