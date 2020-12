Hinter ihnen liegt das erste Fest der Liebe ohne ihre Mutter und Ehefrau. Im Sommer dieses Jahres verkündete John Travolta (66) seinen Fans eine schreckliche Nachricht: Seine Frau Kelly Preston (✝57) ist nach zwei Jahren hartem Kampf gegen den Krebs an den Folgen der Erkrankung gestorben. Seitdem versucht der Schauspieler vor allem der gemeinsamen Kinder Benjamin und Ella zuliebe, stark zu sein – und das auch jetzt an Weihnachten: John teilte ein zuckersüßes Video seiner Kids von den Festtagen!

Via Instagram sendete der Hollywoodstar seinen Fans fröhliche Weihnachtsgrüße. In Pyjamas und ziemlich entspannt winken seine Kids Ella und Benjamin in die Kamera. "Frohe Weihnachten von Familie Travolta", betitelte der Schauspieler seinen weihnachtlichen Beitrag. Ganz offensichtlich haben die drei das Beste aus dem diesjährigen Weihnachtsfest gemacht – auch wenn das sehr schwergefallen sein dürfte...

Doch wie geht es John wirklich? Diese Frage konnte vor einigen Wochen sein Kumpel Tommy Lee (58) beantworten. "Es geht ihm wirklich gut. Er hat ein großartiges Team von Leuten um sich herum, seinen Kindern geht es so weit auch gut. Er tut einfach alles, damit es ihnen an nichts fehlt", so der Musiker.

Instagram / johntravolta Ella Travolta, Tochter von John Travolta

Instagram / johntravolta John Travoltas Sohn Benjamin

Getty Images Kelly Preston und John Travolta im August 2014

