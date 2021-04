Dieter Bohlen (67) begibt sich auf neues Terrain. Im Berufsleben des TV-Stars hat sich vor Kurzem eine große Veränderung ergeben: Das DSDS-Urgestein wird nicht mehr länger in der Jury der Show dabei sein – und auch bei Das Supertalent wird man ihn künftig nicht mehr zu sehen bekommen. Was der Musiker nun mit seiner freien Zeit anfangen will, ist noch unklar – aktuell probiert er aber, seine Karriere auf Social Media ein bisschen voranzutreiben.

Dieter zeigt sich in seinen vergangenen Instagram-Storys mit einem breiten Lächeln und Kosmetikprodukten in der Hand. Tatsächlich – der Poptitan stellt sein Können als Influencer unter Beweis und präsentiert seiner Community Shampoo, Conditioner und ein Haarspray. Mit tatkräftiger Unterstützung seiner Partnerin Carina Walz führt er die Produkte sogar vor.

Nicht nur Dieter springt auf den Influencer-Zug mit auf – auch der Ex-Bachelor Sebastian Preuss (30) probierte sich nach der Kuppelshow auf diesem Gebiet aus. Doch dieser Karrierestart verlief bei ihm etwas holprig: "Ich bin richtig an meine Grenzen gegangen, ich bin einfach kein Verkäufer", gab er selbst im Anschluss seiner Community gegenüber zu.

