Emily Ratajkowski (29) scheint in ihrer Mutterrolle aufzublühen! Das Model durfte Anfang März ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard (34) erfreut sie sich seither an deren Nachwuchs. Ihr Glück scheint die Beauty mit der ganzen Welt teilen zu wollen. So zeigte sie ihren Followern im Netz sogar eine intime Aufnahme, auf der sie ihrem Neugeborenen die Brust gibt. Ihr Mama-Dasein kostet Emily offenbar in vollen Zügen aus!

Das bestätigte nun ein Insider gegenüber Us Weekly. "Sie genießt ihr Muttersein total und schätzt jeden wertvollen Moment mit ihrem kleinen Jungen", plauderte die Quelle im Interview über Emily und ihren Sohn namens Sylvester aus. Schon vor der Geburt präsentierte die 29-Jährige stolz ihre runde Babykugel auf Social Media. Sie verfasste sogar einen Text über ihr kleines Wunder und widmete ihrem damals ungeborenen Kind emotionale Zeilen.

"Ich habe letzte Nacht das erste Mal von dir geträumt. Wir haben uns gefragt, wer du sein wirst. Eines Tages, schon bald wird deine Anwesenheit real sein", richtete sie rührende Worte an ihr Baby in einem selbst geschriebenen Essay für die Vogue. Im Herbst soll Emily noch mehr Texte über die Schwangerschaft und ihren veränderten Körper veröffentlichen.

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der "Uncut Gems"-Premiere im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de