Tim Kühnels Fans stärken ihm den Rücken! Seit wenigen Tagen ist bekannt: Der ehemalige Love Island-Hottie wird gemeinsam mit Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny (56), Bauer sucht Frau-Star Narumol und Co. bei der beliebten TV-Show Kampf der Realitystars antreten. Kein Wunder also, dass die Community des Fitness-Liebhabers seit der Bekanntgabe in Aufruhr ist – aber wie finden es die Supporter eigentlich, dass ihr Idol bei einem weiteren Reality-TV-Format mitwirkt? Tim bekam nicht eine einzige negative Nachricht von seinen Fans!

"Ich bin gerade vom Joggen gekommen und habe mir eure Kommentare und eure ganzen Nachrichten durchgelesen", erklärte Tim in seiner Instagram-Story, nachdem er einen Post zu seiner "Kampf der Realitystars"-Teilnahme auf seinem Profil geteilt hatte. Mit den durchweg positiven Reaktionen seiner Follower habe er aber so gar nicht gerechnet. "Ich bin mega-positiv überrascht, dass ich nicht eine einzige negative Nachricht bekommen habe wegen 'Kampf der Realitystars'", freute sich der Influencer.

Zwar wird "Kampf der Realitystars" erst im Sommer 2021 ausgestrahlt, trotzdem nutzte Tim die Gelegenheit, um sich schon jetzt für den Support seiner Fans zu bedanken. "Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!", betonte der Ex-"Love Island"-Boy und zeigte sich erkenntlich: "Ich bin echt dankbar, so eine Community zu haben!"

