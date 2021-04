Chrissy Teigen (35) hatte wohl Lust auf eine Typveränderung! Eigentlich setzt das Model eher auf dezente Stylings. So zeigt sie sich gerne mal ungeschminkt und mit einer Zottelmähne im Netz. Auch ihre Haarfarbe hielt sie seit Jahren in einem eher natürlichen Braunton mit ein paar blonden Highlights. Im Januar verblüffte sie ihre Community dann mit lila Haaren – doch anscheinend hatte sie nur mit einem Internetfilter herumgespielt. Offenbar gefiel Chrissy der Look aber so gut, dass sie nun tatsächlich ein Umstyling wagte...

In ihrer Insta-Story überraschte die Mutter eines Sohnes ihre Follower mit ihrem neuen Erscheinungsbild. Zuerst teilte sie ein Selfie mit Foliensträhnen in den Haaren, um dann stolz das Endergebnis ihres Friseurbesuchs zu präsentieren: Chrissys Haare erstrahlen nun in Pastellrosa! Sie selbst scheint total zufrieden mit dem Resultat zu sein, da sie glücklich in die Linse lächelte.

In letzter Zeit liegen bunte Mähnen offenbar wieder im Trend. So ließ sich etwa vor ein paar Tagen auch die deutsche Sängerin Sarah Connor (40) ihre Haarpracht kolorieren. Dabei entschied sie sich nicht nur für eine Farbe – sondern für eine Mischung aus verschiedenen Pastellfarben wie Rosa, Türkis und Blau.

