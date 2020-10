Staffel eins der Serie Süße Magnolien endete nicht nur mit einem Cliffhanger – sie ließ noch weitere Fragen unbeantwortet. Seit 19. Mai sind die ersten zehn Episoden der Produktion auf Netflix verfügbar. Sie erzählt die Geschichte der drei Freundinnen Dana Sue (Brooke Elliott, 45), Helen (Heather Headley, 46) und Maddie (JoAnna García Swisher, 41) und ihrem Leben in der Kleinstadt Serenity. Während Fans der Show sehnsüchtig auf die bereits bestätigte zweite Season warten, hoffen sie außerdem, dass sich dann auch die Rätsel um einige Handlungsstränge auflösen werden.

Die größte Frage von allen ist: Wer saß auf dem Beifahrersitz des Autos, dass im Staffelfinale in einen Unfall verwickelt war? Klar ist, wer am Steuer saß: Kyle, der Sohn von Maddie. Die Fans spekulieren nun, dass er entweder von Ty, Annie oder Nellie begleitet wurde – doch es könnte auch jemand völlig Unerwartetes sein. Nicht geklärt sind auch die vier Liebesdreiecke, die es in der zweiten Staffel von "Süße Magnolien" zu entwirren gilt. Zum einen gibt es Maddie, die Gefühle für ihren Ex-Mann Bill und ihre neue Flamme Cal hat. Dann ist da noch Dana Sue, die sich nicht zwischen Ronnie und Jeremy entscheiden kann. Genauso wie Helen, die zwischen Ryan und Erik hin- und hergerissen ist. Und auch Annie ist gleichzeitig in Tyler, aber auch in Kyle verknallt.

Weiterhin wurde in der ersten Staffel offengelassen, wer Isaacs biologische Eltern sind. Es besteht die Möglichkeit, dass entweder Dana oder Peggy seine Mutter und Küchenchef Erik sein Vater ist. Auch besagter Koch ist von mehreren Geheimnissen umgeben. Vor allem, ob er eine medizinische Laufbahn verfolgte, bevor er zum Gastronom wurde – denn einige Szenen deuten das an. Um Antworten auf diese brennenden Fragen zu erhalten, müssen sich die Zuschauer nun offenbar bis zur Veröffentlichung der zweiten Staffel gedulden.

Netflix Unfallszene bei "Süße Magnolien"

ELIZA MORSE/NETFLIX Justin Bruening (Cal) und Joanna Garcia Swisher (Maddie) in "Süße Magnolien"

ELIZA MORSE/NETFLIX Brooke Elliott (Dana Sue) in "Süße Magnolien"

