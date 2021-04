Matt James (29) ist wieder vergeben! In der aktuellen Staffel der US-Version von Der Bachelor machte sich der Hottie auf die Suche nach seiner großen Liebe – mit Erfolg: Kandidatin Rachael Kirkconnell konnte das Herz des Junggesellen erobern und bekam die letzte Rose. Doch bereits im Februar trennte sich das Paar wieder. Folgt jetzt das Comeback? Offenbar soll Matt zu seiner Ex Rachael zurückgekehrt sein!

Einige Fans haben Rachael am vergangenen Wochenende in New York City gesichtet – dort, wo derzeit auch Matt verweilt. Ein Insider bestätigte nun den Aufenthalt der Beauty gegenüber The Sun: "Sie arbeiten an ihrer Beziehung und wollen sehen, ob sie noch zu retten ist." Es sei noch viel zu tun, doch die beiden Turteltauben würden schon seit einigen Wochen wieder in Kontakt stehen. Besonders Rachael habe das damalige Liebes-Aus nicht einfach so hinnehmen wollen, sondern kämpfte weiter um Matts Herz.

Aber auch der einstige Rosenkavalier scheint einer Reunion mit seiner ehemaligen Herzdame nicht ganz abgeneigt zu sein. "Er ist offen dafür, ihre Romantik wieder aufleben zu lassen", bestätigte die Quelle. Dennoch wolle er es langsam angehen lassen – immerhin sei er nach der ersten Trennung äußerst verletzt gewesen. "Sie muss sich sein Vertrauen verdienen, aber jetzt ist er bereit, ihr eine Chance zu geben", verriet der Insider.

Instagram / mattjames919 Matt James, US-Bachelor 2021

Instagram / mattjames919 Matt James beim Golf in Florida im Mai 2019

Instagram / mattjames919 Matt James im Dezember 2019

