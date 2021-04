Wird dieser alte Sommerhaus der Stars-Streit bei Kampf der Realitystars wieder hochkochen? Diese Woche wurde endlich der komplette Cast der zweiten Staffel der RTL2-Show bekannt gegeben. Neben Andrej Mangold (34) und Chris Broy werden im Sommer auch Prinzessin Xenia von Sachsen (34) und Rocco Stark (34) aufeinandertreffen. Der eine oder andere alte Trash-TV-Hase dürfte schon wissen, was das bedeuten könnte: Denn Xenia und Rocco waren sich in der Vergangenheit nicht immer grün! Schon im Sommerhaus 2016 flogen die Fetzen.

Vor fünf Jahren waren Rocco mit seiner damaligen Partnerin Angelina Pannek (29) und Xenia mit ihrem Ex-Freund Rajab Hassan (31) Teil des Sommerhaus-Casts. Roccolina kamen dabei bei keinem ihrer Konkurrenten gut weg. Das Ex-Paar machte sich mit seinem streitsüchtigen Verhalten von Anfang an unbeliebt und flog direkt als erstes aus der Show. Sommerhaus-Siegerin Xenia hatte im Anschluss nichts Gutes über das Duo zu sagen und schoss in einem Interview gegen Rocco und Angelina: "Die beiden sind lächerlich und tun mir echt leid. Die versuchen etwas zu kreieren, was völlig nach hinten losgeht. Ich hoffe, die machen in ihrem weiteren Leben etwas Vernünftiges", äußerte sie damals gegenüber Bild.

Dass auch bei Rocco die Abneigung gegenüber Xenia tief gesessen hat, bewies ein Interview ein Jahr nach dem Sommerhaus. Als sich die Sachsen-Prinzessin von ihrem Ex Rajab trennte, lästerte der Ladenbesitzer in einem Instagram-Video drauflos: "Mich hat heute eine Nachricht erreicht, die mich von tiefstem Herzen erschüttert und gleichzeitig mit so viel Genugtuung erfüllt hat. Unsere Prinzessin Xenia von 'blablablabla' ist getrennt. Ich bin zutiefst traurig, und das zeigt mir einfach, dass es einen Gott gibt!" Eine Aussprache scheint es seitdem zwischen den beiden Streithähnen nicht gegeben zu haben. Ob es nun bei "Kampf der Realitystars" eskalieren wird?

Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Angelina Pannek und Rocco Stark auf dem Wiener Opernball 2016

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen in der Dschungelshow

Anzeige

Getty Images Rocco Stark, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de