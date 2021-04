Bald gibt es Nachschub für alle Fans von The Crown. Seit November ist die vierte Staffel der beliebten Royal-Serie auf Netflix verfügbar und brachte auch endlich Prinzessin Diana (✝36) – gespielt von Emma Corrin – auf die Bildfläche. Dass die Geschichte der britischen Königsfamilie noch weiter erzählt wird, steht bereits seit Längerem fest. Die Dreharbeiten zur fünften Staffel starten in Kürze.

Wie Variety berichtete, hat sich die Crew bereits am Set in den Elstree Studios in London eingefunden, bevor auch die neuen Darsteller nach und nach dort eintrudeln. Demnach sollen die Dreharbeiten zur fünften Staffel des königlichen Dramas im Juli beginnen. Die Besetzung der Royals steht schon lange fest. So soll beispielsweise Dominic West (51) endlich in der Rolle als Prinz Charles (72) vorgestellt werden, der vorher von Josh O'Connor (30) gespielt wurde. Lady Di wird in den neuen Folgen von "Tenet"-Schauspielerin Elizabeth Debicki verkörpert.

Die Geschichte soll in den Neunzigern ansetzen und die Ereignisse bis 2003 porträtieren. Welche Momente genau gezeigt werden sollen, ist bislang aber noch nicht bekannt. Nennenswerte Geschehnisse in diesem Zeitraum wären unter anderem ein Brand in Windsor Castle, die goldene Hochzeit 1997 von Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99), der tödliche Unfall von Prinzessin Diana und der Tod von Prinzessin Margaret (✝71).

Netflix / Des Willie Prinz Charles (Josh O'Connor) und Prinzessin Diana (Emma Corrin) in "The Crown"

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Robert Viglasky/Netflix Vanessa Kirby in "The Crown"

